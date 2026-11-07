৫০ হাজারে হরিণ, পালুন বাড়িতে

৫০ হাজারে হরিণ, পালুন বাড়িতে
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় উদ্বৃত্ত চিত্রা হরিণ ৫০ হাজার টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে, কিনতে হবে কমপক্ষে এক জোড়া। চিড়িয়াখানায় প্রায় ৩৫০টি চিত্রা হরিণ রয়েছে এবং উচ্চ প্রজনন হারের কারণে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জায়গার সংকট তৈরি হয়েছে, জানান পরিচালক মো. শাহিনুর আলম। শৌখিন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হরিণ পালনের জন্য বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ও নির্ধারিত শর্তাবলি মানা বাধ্যতামূলক। হরিণ সর্বদা রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে থাকে এবং মাংসের জন্য বিক্রি বা খাওয়ার সুযোগ নেই।