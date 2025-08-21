৬৮৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে কেমব্রিজ ইংলিশের সনদ বিতরণ
কেমব্রিজ ইংলিশ ও এডুক্যান ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে কেমব্রিজ ইংলিশের সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬৮৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে কেমব্রিজ ইংলিশের ইংরেজি ভাষা দক্ষতা অর্জনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সনদ বিতরণ করা হয়।
স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশে কেমব্রিজ ইংলিশের পরীক্ষাকেন্দ্র এডুক্যান ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহীন রেজা বলেন, এডুক্যান ইন্টারন্যাশনাল ও কেমব্রিজ ইংলিশ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখার কোনো বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষায়, গবেষণায় এবং দেশ–বিদেশে বিভিন্ন চাকরিসহ সব ক্ষেত্রেই ইংরেজির গুরুত্ব অপরিসীম।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের এক্সামস ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রেইম্যান বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার প্রচার ও প্রসারে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশেও ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে তারা কাজ করে থাকে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডেভিড ডাউল্যান্ড বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্টের কান্ট্রি লিড সারওয়াত রেজা বলেন, বিশ্বের ১৩০টি দেশে ২ হাজার ৮০০টি পরীক্ষাকেন্দ্র ও ৫০ হাজার প্রস্তুতি কেন্দ্রের মাধ্যমে কেমব্রিজ ইংলিশ প্রতিবছর ৫৫ লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে যাচাই করে ইংরেজি ভাষা দক্ষতার বিভিন্ন ধরনের সনদ দেয়।
সমাপনী বক্তব্যে এডুক্যান ইন্টারন্যাশনালের উপদেষ্টা ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. খুরশিদ ইকবাল রিজভী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।