আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ বৃহস্পতিবার এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন।
ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কারাগারে আছেন। তাঁদের ১০ ডিসেম্বর হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপন করেন এবং তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করার আবেদন করেন। পরে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।