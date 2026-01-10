বাংলাদেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের তিন সদস্য কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত, ঢাকাছবি: প্রথম আলো

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের তিন সদস্যের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ শনিবার পুলিশের আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিথি এ আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো তিন আসামি হলেন শাকিল আহাম্মদ, সাদ ইবনে মাহবুব ও কাওছার হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুল ইসলাম তাঁদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, আসামিরা ৯ জানুয়ারি রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার ৭নং সেক্টরের মসজিদের সামনে ব্যানার টানিয়ে ও মাইকে নিষিদ্ধ সংগঠনের মতাদর্শ প্রচার করছিলেন। খবর পেয়ে বেলা পৌনে দুইটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের আটক করে। এ সময় অজ্ঞাতনামা আসামিরা পালিয়ে যান।

আবেদনে আরও বলা হয়, জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা নিজেদের হিয্‌বুত তাহ্‌রীরের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য কাজ করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নাশকতা ঘটানো।

আসামিদের দেওয়া নাম–ঠিকানা সঠিক নয় উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়, মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের জেলহাজতে রাখা প্রয়োজন।

