দেশীয় ৭৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনযোগ্য জানিয়ে ইসির গণবিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা
দেশীয় ৭৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনযোগ্য জানিয়ে ইসির গণবিজ্ঞপ্তি
দেশের ৭৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এসব সংস্থার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে আজ শনিবার রাতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসি।
কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারও দাবি বা আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে তা আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে ইসি বরাবর লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে গণবিজ্ঞপ্তিতে। এরপর দাবি–আপত্তি নিয়ে শুনানি শেষে পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন চূড়ান্ত করবে ইসি।
বর্তমানে দেশীয় কোনো সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে ইসিতে নিবন্ধিত হতে হয়। গত ১৮ জুলাই আগের নিবন্ধিত ৯৬টি স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার সবগুলোর নিবন্ধন বাতিল করার কথা জানায় ইসি। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইসি নতুন করে পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।
গত ২৭ জুলাই নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে ইসি। নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে ৩১৮টি আবেদন জমা পড়ে। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন জমা হয় ১৩টি।
যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই শেষে ৭৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।