ডেইলি স্টারে সন্ত্রাসী হামলার মামলায় ৯ আসামি কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইংরেজি জাতীয় দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ৯ আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলম এই আদেশ দেন।

আসামিরা হলেন রাজশাহীর মাইনুল ইসলাম (২২), ঢাকার জুলফিকার আলী সৌরভ (২২), ময়মনসিংহর আলমাস আলী (২৯), নোয়াখালীর জুবায়ের হোসাইন (২১), সিলেটের আয়নুল হক কাশেমী (৩০), নোয়াখালীর আবদুল রহমান পলাশ (৩০), রংপুরের জান্নাতুল নাঈম (২১), শরীয়তপুরের ক্বারী মুয়াজবীন আ. রহমান (৩৪) এবং চাঁদপুরের ফয়সাল আহমেদ (২৪)

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার পরিদর্শক মো. আশিক ইকবাল আসামিদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। আসামিদের মধ্যে চারজনের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন। তাঁরা আসামিদের জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে জামিনের বিরোধিতা করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক চারজনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে ৯ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

ডেইলি স্টারের হেড অব অপারেশন মো. মিজানুর রহমান পত্রিকার কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) তেজগাঁও থানায় মামলা করেন। মামলায় ৩৫০ থেকে ৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টা ৩৫ মিনিটে লাঠিসোঁটা ও দাহ্য পদার্থ নিয়ে একদল হামলাকারী উসকানিমূলক স্লোগান দিতে দিতে ভবনে প্রবেশ করে। হামলাকারীরা ডেইলি স্টারের কর্মীদের ওপর শারীরিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে নগদ অর্থ ও বিভিন্ন সরঞ্জাম লুট করাসহ ভবনের একাধিক তলায় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা ও সিসিটিভিসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নষ্ট করে।

এ ঘটনায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের ২০০টির বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং ৩৫ লাখ টাকা নগদ অর্থ লুট করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

হামলার সময় ৩০ জন কর্মীকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার কারণে পরদিন ডেইলি স্টারের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়। পাশাপাশি প্রায় ১৭ ঘণ্টা অনলাইন কার্যক্রম স্থগিত থাকে।

এদিকে একই রাতে প্রথম আলোর কারওয়ান বাজার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

গত সোমবার রাত আনুমানিক ১২টা ১০ মিনিটে তেজগাঁও থানায় করা এ মামলাটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের আওতায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই মামলায় গতকাল ১৫ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

