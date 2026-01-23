ভারতীয় কোস্টগার্ডের হস্তান্তর করা বাংলাদেশি জেলেকে পরিবারের কাছে পাঠানো প্রক্রিয়া শুরু

ভারতীয় কোস্টগার্ডের হস্তান্তর করা বাংলাদেশি জেলেকে পরিবারের কাছে পাঠানো প্রক্রিয়া শুরু
ভারতীয় কোস্টগার্ডের হস্তান্তর করা এক বাংলাদেশি জেলেকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে বাগেরহাটের শরণখোলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ জানুয়ারি কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার ডালঘাট এলাকা থেকে একটি বাংলাদেশি মাছ ধরার নৌকা সমুদ্রে যায়। ১৮ জানুয়ারি সকালে নৌকাটি অসাবধানতাবশত আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে। এ সময় ভারতীয় কোস্টগার্ডের জাহাজ কমলা দেবী নৌকাটিকে ধাওয়া করলে আবদুল মান্নান (২২) নামের এক জেলে নৌকা থেকে পানিতে পড়ে যান।
পরে ভারতীয় কোস্টগার্ড তাঁকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে। মানবিক বিবেচনায় তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ওই সময় টহলে থাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘পদ্মা’র মাধ্যমে আবদুল মান্নানকে কোস্টগার্ড আউটপোস্ট দুবলায় নিয়ে আসা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আবদুল মান্নানকে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শরণখোলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি কক্সবাজারের মহেশখালী এলাকার বাসিন্দা।