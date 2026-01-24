বাংলাদেশ

‘সিসিফাস শ্রম’বিষয়ক আলাপ হলো ছুটির বিকেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন ফাউন্ডেশনের সাপ্তাহিক আয়োজন ‘সিসিফাস শ্রম বিষয়ক’ আলাপে (বাঁ থেকে) রাফাত আলম, কুদরত–ই–হুদা, সোহানুজ্জামান ও লেখক আনিসুর রহমান। রাজধানীর নিকেতন এলাকায়। ২৪ জানুয়ারিছবি: প্রথম আলো

ছুটির দিনের বিকেলে অনেকটা ঘরোয়া আবহে আলোচনা হলো সাহিত্য নিয়ে। তরুণ লেখক আনিসুর রহমানের গল্পগ্রন্থ সিসিফাস শ্রম এবার বাংলা একাডেমি পরিচালিত রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই বইকে কেন্দ্র করেই হলো সাহিত্যের আড্ডা।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাবেয়া খাতুন ফাউন্ডেশন তাদের রাজধানীর নিকেতনের কার্যালয়ে ‘সিসিফাস শ্রমবিষয়ক আলাপ’ নামের এই আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঞ্চালক জানিয়ে দিলেন, গত ডিসেম্বর মাস থেকে প্রতি শনিবার বিকেলে রাবেয়া খাতুন ফাউন্ডেশন সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন করছে। অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশে আড্ডার আমেজে এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার সিসিফাস শ্রম বইটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আলোচনায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চার ধারায় সিসিফাস শ্রম–এর অবস্থান, চিরায়ত সাহিত্য থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির হয়ে আলব্যের কামু, ফ্রানৎস কাফকা, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস অবধি বিশ্বসাহিত্যের বিপুল পরিসর ছুঁয়ে গেল বক্তাদের কথোপকথন। হলো তুলনামূলক বিচার–বিশ্লেষণ। তুলে ধরা হলো লেখক আনিসুর রহমানের বৈশিষ্ট্য।

প্রধান আলোচক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকার বিশেষজ্ঞ কুদরত-ই-হুদা বললেন, প্রথম কথা বইটি পড়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন এবং তাঁর সুহৃদ অধ্যাপকদের পড়তে উৎসাহী করেছেন। তিনি মনে করেন, ভালো বই অনেকের কাছে পৌঁছানো উচিত। তিনি বলেন, লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গল্পে তিনি সমকালকে তুলে ধরেছেন। চৈতন্য ও ভঙ্গিতে তাঁর ওপর পশ্চিমা ভাবধারার প্রভাব থাকলেও স্থান নির্ধারণ, চরিত্র চিত্রণ ও ভাষার প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অনেক সময় তাঁর লেখা কিছুটা দুর্বোধ্য বা বিমূর্ত মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে গল্পের রসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং একটি গল্পের ভেতরে অনেক গল্পের আভাস এমন করে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন, যা পাঠককে আগ্রহী করে রাখে।

বইটিতে মোট ৯টি গল্প আছে। আলোচক নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সোহানুজ্জামান গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গল্পগুলো ব্যক্তিকতার নানা বিষয় দিয়ে ভরা। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, রাজনীতির দ্বন্দ্ব, পরিবর্তনশীলতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রাফাত আলম বলেন, ‘প্রচলিত গল্প বলতে যেমন কাহিনিসর্বস্ব গল্পের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এই বইয়ের গল্পগুলো তেমন নয়।’ লেখক তাঁর লেখায় বাস্তবতার সরাসরি প্রতিফলন নয়, বরং প্রতিসরণ ঘটিয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আনিসুর রহমান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এই বইয়ের গল্পগুলো ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্য লেখা। গল্প হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনো বিষয় তাঁর মনে এলে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তা নিয়ে ভাবেন। তারপর লেখা শুরু করেন। লেখার সময়টিতে একরকম তন্ময়তার মধ্যে থাকেন। ফলে একেকটি গল্প লিখতে বেশ লম্বা সময় লেগে যায়।

পরে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন কথাশিল্পী শিবব্রত বর্মন, লেখক মাশরুর ইমতিয়াজ, রম্যলেখক সুহান রেজওয়ান। সঞ্চালনা করেন প্রবন্ধকার নজরুল সৈয়দ।

আয়োজন শেষ হয়েছিল গানের সুরে। শনিবার ছিল লোকসংগীত সাধক মোনমোহন দত্তের ১৪৮তম জন্মদিন। তাঁর লেখা ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বড় ভাই আকতারউদ্দিন খাঁর সুর করা ‘মলয়া গান’ ‘আমার মনপাখি মিশিতে চায় গিয়ে এসব পাখির দলে...’ গেয়ে শোনান শিল্পী হুমায়ূন আজম।

এখানে সিসিফাস শ্রম বইটিসহ প্রথমা প্রকাশনের অন্য বইও ছিল বিক্রির জন্য। আগ্রহীদের কেউ কেউ সেখান থেকে পছন্দের বই সংগ্রহ করেন।

