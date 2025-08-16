বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচন: পঞ্চম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৮ জন

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়ে তথ্য জানাচ্ছেন ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আজ শনিবার  বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনেছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে আজ শনিবার পঞ্চম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৮ জন। আর হল সংসদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ২৩ জন।

আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, পঞ্চম দিনে ডাকসুর বিভিন্ন পদে ১৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৪ জন, সম্পাদক পদে ৩ জন এবং সদস্য পদে ১১ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, এখন পর্যন্ত ডাকসুতে মোট মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬১ জন। তাঁদের মধ্যে ভিপি পদে ১৪ জন, জিএস পদে ১ জন, এজিএস পদে ২ জন, সম্পাদক পদে ২১ জন এবং সদস্য পদে ২৩ জন। এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৩ জন।

ডাকসুর বিভিন্ন পদে এখন পর্যন্ত ছয়জন নারী শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ভিপি পদে একজন, সহসাধারণ সম্পাদক পদে একজন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে একজন, গবেষণা ও প্রকাশনা পদে একজন এবং দুজন সদস্য পদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা বা জোট গঠনের জন্য হয়তো সময় নিচ্ছে। আমরা আশা করছি, শেষ দুই দিনে সবচেয়ে বেশ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ হবে। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রস্তুতি আছে।’

নারীদের ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবির বিষয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের বিষয়ে একটা আবেদন এসেছে। আগামীকাল বিকেলে এ–সংক্রান্ত একটা সভা আছে। সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে ভোটকেন্দ্রে কোনো জটলা যেন তৈরি না হয়, সে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন আনন্দমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে, তা নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে হামলার মামলায় আসামিরা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না। ভোটের আগের দিনও খোঁজ পাওয়া গেলে তাঁদের ভোট থেকে বিরত রাখা হবে।

ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী, ১২ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট বেলা ৩টা। যাচাই-বাছাই শেষে ২১ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি মনোনয়ন ফরমের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা।

ইতিমধ্যে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছেন ১৫৭ জন।

চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।

