ঢাকা ওয়াসার নতুন এমডি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন মনিরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা ওয়াসার নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মুহা. মনিরুজ্জামানছবি: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে অতিরিক্ত সচিব মুহা. মনিরুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আজ সোমবার জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগে দায়িত্ব পালনরত অতিরিক্ত সচিব মুহা. মনিরুজ্জামানকে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা পাবেন।

এর আগে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুস সালাম ব্যাপারী পদত্যাগ করেন। গতকাল রোববার দুপুরে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরই ঢাকা ওয়াসার এমডি পদে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

গত বছরের ১১ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে বিতর্কিত প্রক্রিয়ায় আব্দুস সালাম ব্যাপারীকে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে তিনি একই সংস্থার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন।

সম্প্রতি আব্দুস সালামের স্ত্রী মাহবুবুন্নেছার নামে কানাডায় বাড়ি থাকার বিষয় নিয়ে ৪ মার্চ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। একই দিন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শনে গেলে ওই অনুষ্ঠানে আব্দুস সালামকে দেখা যায়নি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, আব্দুস সালামকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসেনি।

এদিকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ঢাকা ওয়াসার এমডি পদে আব্দুস সালামকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়ার আগে বিজ্ঞপ্তির শর্ত একাধিকবার সংশোধন করা হয় এবং যোগ্যতা নিশ্চিত করতে তাঁকে পদোন্নতিও দেওয়া হয়। পরে কোনো সাক্ষাৎকার ছাড়াই তিনজনের তালিকায় তাঁর নাম সবার ওপরে রেখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় এবং মন্ত্রণালয় তাঁকেই নিয়োগ দেয়।

এর আগে দীর্ঘদিন ঢাকা ওয়াসার এমডি ছিলেন তাকসিম এ খান। ২০০৯ সালে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি ২০২৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তবে গত বছরের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার নানা অভিযোগ রয়েছে।

