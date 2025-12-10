রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন সিইসি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
আজ বুধবার বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। তাঁর সঙ্গে চারজন নির্বাচন কমিশনার ও ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ রয়েছেন।
বৈঠক শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
এর আগে, গত ৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন সিইসি ও ৪ নির্বাচন কমিশনার।
এদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিলের ভাষণ রেকর্ড করার জন্য আজ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলদেশ বেতারকে ডাকা হয়েছে। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা করতে পারেন সিইসি।