বাংলাদেশ

জ্ঞাতিজনের আড্ডায় গবেষক ইসমে আজম

দক্ষিণাঞ্চলের পরিবর্তন বুঝতে সুন্দরবনকে জানা জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সুন্দরবনের প্রাচীন নিদর্শনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছেন ইসমে আজম। আজ শুক্রবার বিকেলে লালমাটিয়ায়। জ্ঞাতিজনের ৯০তম আড্ডার বিষয় ছিল ‘সুন্দরবনে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান’ছবি: প্রথম আলো

ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং জলবায়ুর প্রভাবে জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তৈরি হয় নতুন জনপদ। এতে আগের জনপদের চিহ্ন মুছে যেতে পারে। তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুন্দরবনে। এখানে শুধু দেড় হাজার বছর আগের মানববসতি ছিল এমন নয়, মায়োসিন (কয়েক মিলিয়ন বছর আগে) যুগেও এখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে—এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনপদের সেই বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ঝুঁকি বুঝতে গেলে সুন্দরবনকে বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কখনোই এ জনপদকে ভূতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক জরিপে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। তাই নিজেদের জনপদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আমরা নিজেরাই জানি না।

আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর লালমাটিয়ায় সাংস্কৃতিক আড্ডার দল জ্ঞাতিজনের ‘সুন্দরবনে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান’ বিষয়ক আড্ডায় এ কথাগুলো বলেন গবেষক ইসমে আজম।

এটি ছিল জ্ঞাতিজনের ৯০তম আড্ডা। এবারের আড্ডায় মূল আলোচক ছিলেন ইসমে আজম। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খুঁজে পাওয়া প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তিনি বাঘ ও বন্য প্রাণী নিয়ে কাজের সুবাদে দীর্ঘদিন সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ২০১৮ সালে তিনি জানিয়েছিলেন সুন্দরবনে দেড় হাজার বছর আগেও মানববসতি ছিল। শুক্রবারের আড্ডায় তিনি গত কয়েক বছরে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শনের ছবি তুলে ধরেন। এর কিছু কিছু নিদর্শনের কার্বন ডেটিং হয়েছে। যেগুলো প্রমাণ করছে এই বস্তুগুলোর অস্তিত্ব কয়েক হাজার বছর আগের।

ইসমে আজম ২০১৮ সালে যখন সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীর পাড়ে হাজার বছর আগেও মানববসতি থাকার প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন, সেটি নিয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম আলোতে। গত কয়েক বছরে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সংগতি রেখে সুন্দরবনের ভেতরের বিভিন্ন নদীর তটরেখা ধরে এগিয়ে পেয়েছেন আরও নতুন নতুন প্রাচীন স্থাপনার সন্ধান। এসব নিদর্শনের মধ্যে কখনো আছে একটি সম্পূর্ণ বসতির চিহ্ন, পাওয়া গিয়েছে মানুষের ব্যবহার করা তৈজসপত্র।

ইসমে আজম জানান, ব্যক্তিগত আগ্রহে এসব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন খুঁজে পেলেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সুন্দরবনের অনেক নিদর্শন হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে আমরা কখনো গুরুত্ব দিইনি বলে এই জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কখনো করা হয়নি। আইনের বেড়াজালে এবং অর্থের অভাবে কাজটি ব্যক্তি উদ্যোগেও সম্ভব হচ্ছে না। সরকারকেই এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগের সহযোগিতা।’

ইসমে আজমের একক আলোচনা পর্বের শেষে ছিল শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। এর আগে হয় সুন্দরবন নিয়ে লেখা তাঁর বই ‘সুন্দরবননামা’র প্রকাশনা উৎসব।

জ্ঞাতিজনের ৯০তম আড্ডায় আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক গবেষক ও লেখক আলতাফ পারভেজ, লেখক ও সাংবাদিক জাভেদ হুসেন, সংস্কৃতিকর্মী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, অধ্যাপক ইকবাল আলম খান, জ্ঞাতিজনের সংগঠক মাজহার জীবনসহ আরও অনেকে।

