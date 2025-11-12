কিউকমের সিইও রিপনকে কারাফটকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
প্রতারণা করে ৩৪ গ্রাহকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান কিউকম ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. রিপন মিয়াকে কারাফটকে এক দিনের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক জাকির হোসেন জানান, আজ রিমান্ড শুনানির জন্য আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার আনিসুর রহমান মোড়ল তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাফটকে এক দিনের জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন।
গত সোমবার রাত ১২টার দিকে খিলক্ষেত থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০০ ফিট এলাকা থেকে রিপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরের দিন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
প্রতারণা করে ৩৪ গ্রাহকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৩ হাজার ৭৮৯ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সুজন মিয়া নামের একজন বাড্ডা থানায় এ মামলা করেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০২১ সালের ৩০ মে থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে তাঁরা ৩৪ জন বিভিন্ন ব্রান্ডের মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন পণ্য কেনার জন্য টাকা দেন। শর্ত অনুযায়ী ৭ থেকে ৩৫ কার্যদিবসের মধ্যে মোটরসাইকেল সরবরাহ করার কথা থাকলেও তার প্রোডাক্ট বা টাকা ফেরত দেয়নি। অফিসে যোগাযোগ করেও তাঁরা সাড়া পাননি। আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন।
এ মামলায় গত ১১ আগস্ট গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন প্রতিষ্ঠানের জিএম অ্যান্ড হেড অব অফিসার মোহাম্মদ আমানউল্লাহ খান।