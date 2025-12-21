ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের নাম পরিবর্তন করতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের নাম পরিবর্তন করতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলের নাম পরিবর্তন করে ‘ফেলানী হল’ করার দাবিতে উপাচার্যের প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করেছেন ডাকসুর নেতৃবৃন্দসহ একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা জুলাই গণহত্যার সমর্থন দেওয়া ঢাবি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন।
আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে ডাকসু ও হল সংসদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনের অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা ‘ফ্যাসিবাদের আস্তানা, ঢাবিতে থাকবে না’, ‘মুজিববাদ মুজিববাদ, মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ’সহ নানা স্লোগান দেন।
ঘেরাও কর্মসূচিতে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এ বি জুবায়ের বলেন, ‘আমরা ইতিহাস থেকে দেখেছি, হাসিনার চেয়েও বড় স্বৈরাচার ছিল হাসিনার পিতা মুজিব। হাসিনার বিদায়ের পর সেই স্বৈরাচারের আইকন মুজিবের কোনো চিহ্ন ঢাবিতে রাখা হবে না। পাশাপাশি জুলাইয়ে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী গণহত্যা সর্মথন দিয়েছে, তাদেরও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে।’