আইইএলটিএস নিয়ে বন্ধুসভার বিশেষ কর্মশালা

আইইএলটিএস নিয়ে বন্ধুসভার বিশেষ কর্মশালা
ইংরেজি কোনো সাবজেক্ট না, এটা ভাষাগত দক্ষতা, যা দৈনিক চর্চার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ইংরেজিতে কথা বলার পরিবেশ তৈরি করে নিতে হবে। প্রতিদিন ইংরেজি পডকাস্ট শোনা, আর্টিকেল পড়া ও মুভি দেখার মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে হবে।
ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম (আইইএলটিএস) বিষয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার বিশেষ কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আজ শুক্রবার ‘আইইএলটিএস: ইয়োর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে কর্মশালা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। সহযোগিতায় ছিল বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেড ও আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশ।
স্বাগত বক্তব্যে বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, ‘আমরা চাই দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বন্ধুসভার সদস্যরা যাতে বৈশ্বিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আজকের এই আয়োজন তারই ধারাবাহিকতা।’
যেকোনো দ্বিতীয় ভাষা জানা সব সময় ভালো উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, ‘যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাবেন, বাংলাদেশকে ভুলবেন না। এই দেশকে সব সময় ধারণ করবেন।’
এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েত।
কর্মশালায় ‘ইন্ট্রোডাকশন টু আইইএলটিএস’ বিষয়ে সেশন নেন আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব আইইএলটিএস অপারেশনস ইলোরা শাহাব শর্মি। আইইএলটিএস প্রস্তুতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।
আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের সার্টিফায়েড আইইএলটিএস অফিশিয়াল এক্সপার্ট শিওয়া ফরকান আলোচনা করেন ‘আইইএলটিএস রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং মডিউলস: টিপস অ্যান্ড হ্যাকস’ বিষয়ে। তিনি বলেন, ‘আইইএলটিএস লিসেনিং টেস্টে স্পিকারের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখতে হবে। কিছু মিস হলে প্যানিক না হয়ে দ্রুত পরবর্তী প্রশ্নে চলে যেতে হবে। স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ভুল হলে তা নিয়ে ভাবা যাবে না। ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারলে ভালো মার্কস পাওয়া যাবে।’
‘আ সায়েন্টিফিক মেথড টু লার্ন: রিডিং, স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং’ বিশেষ সেশনে নিজের উদ্ভাবিত ইংরেজি উচ্চারণ শেখা পদ্ধতির অনুশীলন করান শিক্ষা–গবেষক এস এম মাহ-বুব উল আলম। সঠিক উচ্চারণ ও অ্যাকসেন্টের জন্য মুখের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার হাতে–কলমে শেখান।
আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব সেলস অ্যান্ড অপারেশন আনোয়ার হোসাইন আলোচনা করেন ‘স্টাডি এবরড্: অপরচুনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জস’ বিষয়ে। এতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি, বিদেশে চাকরি বা স্কলারশিপ পাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সমাপনী পর্বে বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য হলো আপনাদের ইংরেজি শেখানোর মাধ্যমে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। এ কারণেই আজকের এ আয়োজন।’
সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ বলেন, ‘আইইএলটিএস নিয়ে আমাদের বড় কাজের ইচ্ছা ছিল। আজ বাস্তবায়ন হলো।’
বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেডের ব্র্যান্ড ম্যানেজার এ এইচ সি শেহজাদ বলেন, ‘বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অনুষ্ঠানে পাশে থাকার চেষ্টা করব।’
কর্মশালায় সারা দেশের বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেন। শেষে সবাইকে সনদ দেওয়া হয়।