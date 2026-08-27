সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় তিন সাপের বাচ্চা

সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় তিন সাপের বাচ্চা
বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ তলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় তিনটি সাপের বাচ্চা দেখা গেছে। এ ঘটনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে কর্মচারীরা সাপ তিনটি মেরে ফেলেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় তিনটি সাপের বাচ্চা দেখতে পান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে সাপগুলো মেরে ফেলা হয়।
সচিবালয়ের ১৮ তলার বারান্দায় সাপের বাচ্চা কীভাবে এল, তা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনা চলছে।