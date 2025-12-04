সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাব
বিএনপি সহযোগিতা চাইলে সরকার করবে
চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে যদি কোনো সহযোগিতা চাওয়া হয়, তাহলে সেটা সরকার করবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সরকারের এ অবস্থান জানান প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
সবকিছু ঠিক থাকলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার ভোরে লন্ডনে নেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে তাঁকে লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
আজকের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা চাওয়া হয়েছে কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সহযোগিতা চাওয়া হয়, তাহলে সেটা সরকার করবে। যেহেতু সরকার ইতিমধ্যে তাঁকে রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) ঘোষণা করেছে, আইনানুযায়ী যে সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা প্রাপ্য, সবই দেওয়া হবে।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ভিভিআইপি ঘোষণার পর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে এসএসএফ (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স)। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ, বন, জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, একটি গেজেট হয়েছে, এখন পর্যন্ত এই সুবিধা (এসএসএফের নিরাপত্তা) কেবল খালেদা জিয়াকেই দেওয়া হচ্ছে।