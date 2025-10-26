বাংলাদেশ

সাগরে নিম্নচাপ, বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আবহাওয়া অধিদপ্তরছবি: প্রথম আলো

আগামী বুধবার পর্যন্ত দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সংস্থাটির ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত তিন দিন দেশের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে অধিদপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে গতকাল সন্ধ্যা ছয়টায় প্রথমে সুস্পষ্ট লঘুচাপ এবং পরে একই এলাকায় নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত রয়েছে।

আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ আছে। এটা পরের দিন সাইক্লোনে রূপ নিতে পারে। এটা ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ অতিক্রম করতে পারে ২৯ অক্টোবরের দিকে। এর ফলে বাংলাদেশে বৃষ্টি হবে। ঢাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি বেশি হবে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ বিভাগে।

আগামী মঙ্গল ও বুধবার রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রা ওঠানামার মধ্যে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিন দিন অপরিবর্তিত এবং শেষের দুই দিন রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন