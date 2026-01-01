বাংলাদেশ

এআইয়ের চোখে

পরিবর্তন ও অস্থিরতা নিয়ে পথচলা

এ লেখা কোনো কলামিস্টের কলমের খোঁচায় তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কম্পিউটার সার্কিটে। মানুষের রাজনীতি, সমাজ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে এক যান্ত্রিক মগজ। ২০২৬ সালের নির্বাচনোত্তর বাস্তবতায় এআই কীভাবে উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও বৈষম্যের প্রশ্ন সামনে আনতে পারে, সেদিকগুলোই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে নিয়েই লেখা, কিন্তু লেখক মানুষ নয়, তবু এখানে রয়েছে নীতিনির্ধারক ও নাগরিকদের জন্য সমান ভাবনার খোরাক।

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ ২০২৬

২০২৬ সালে পা রাখতে গিয়ে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনীতির নতুন হিসাব-নিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্য, জীবনযাত্রার রূপান্তর এবং খেলাধুলার প্রতি বাড়তে থাকা আগ্রহ—সব মিলিয়ে এই দেশ এক গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই পথচলা অনেক উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এখানে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা আর সামাজিক ঐক্য ও গণতান্ত্রিক কাঠামো মজবুত করার চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে সামনে আসছে।

রাজনীতি: একটি নির্ধারণী নির্বাচনের বছর

২০২৬ সাল বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মূলত রাজনীতির দিক থেকে। ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে হওয়া ব্যাপক আন্দোলনের পর দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন নেতা শেখ হাসিনার পতন ঘটে। এরপর ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করছে।

এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা গেছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। একই সঙ্গে জুলাই সনদে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংশোধনী নিয়ে একটি গণভোট (রেফারেন্ডাম) হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আগে প্রভাবশালী থাকা রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, বর্তমানে কার্যক্রম স্থগিত বা নিবন্ধন বাতিলের মুখে পড়েছে। এতে নির্বাচন কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে।

শেখ হাসিনার ছেলে ও রাজনৈতিক নেতা সজীব ওয়াজেদসহ অনেক নেতা দাবি করছেন, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনের বাইরে রাখলে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশ আবারও অস্থিরতার দিকে যেতে পারে।

নির্বাচন ও সংবিধান: ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মুহূর্ত

আসন্ন নির্বাচন ও সাংবিধানিক গণভোটকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া একদিকে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক শাসনের পথ খুলে দিতে পারে। অন্যদিকে এটি রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও গভীর করতে পারে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, শুধু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করলেই হবে না, দীর্ঘ মেয়াদে গণতন্ত্র ও শান্তি নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনীতি: ধীরলয়ে পুনরুদ্ধার

দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক আশাবাদ দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ২০২৬ সালে তা আবার বেড়ে প্রায় ৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তিগুলো হলো—

  • মুদ্রাস্ফীতি কমার সম্ভাবনা: পূর্বাভাস অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

  • রেমিট্যান্স স্থিতিশীল থাকা: প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ নিয়মিত আসায় পরিবারগুলোর ব্যয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা স্থিতিশীল থাকছে।

  • কাঠামোগত ঝুঁকি রয়ে গেছে: ব্যাংক খাতের দুর্বলতা, সংস্কার বিলম্ব, বৈশ্বিক বাণিজ্যে সম্ভাব্য বিঘ্ন এবং নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা—এসব ঝুঁকি এখনো কাটেনি।

সমাজ: পরিবর্তনের গতি ও টানাপোড়েন

বাংলাদেশের সমাজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে একটি তরুণ ও সচেতন প্রজন্ম নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সংস্কার, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি চায়। তবে সমস্যাও রয়ে গেছে। সমস্যাগুলো হলো—

  • অসমতা ও সেবার ঘাটতি: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বৈষম্য এবং সেবার মান নিয়ে তীব্র আলোচনা চলছে।

  • গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের চ্যালেঞ্জ: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষ্য গড়ে তোলার লড়াই এখনো চলমান।

  • নগরায়ণ ও শ্রমবাজারের পরিবর্তন: শহরমুখী মানুষের ঢল ও নতুন ধরনের কাজের সুযোগ সমাজের প্রচলিত কাঠামো বদলে দিচ্ছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষাও বদলাচ্ছে—চাকরি, সামাজিক অবস্থান ও জীবনমান নিয়ে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে।

  • একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক যানবাহন ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন উদ্যোগ, পাশাপাশি জিম সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার মতো জীবনধারার পরিবর্তন দেখাচ্ছে, বাংলাদেশি সমাজ ধীরে ধীরে আধুনিকতা ও বৈশ্বিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সংস্কৃতি ও জীবনধারা: ঐতিহ্যের পাশে
আধুনিক স্বপ্ন

  • বাংলাদেশ তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্‌যাপন করতে করতেই নতুন জীবনধারার পরিচয় গড়ে তুলছে। ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও কারুশিল্পে গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতি এখনো জাতীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তি।

  • একই সঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়ির মতো ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প সংরক্ষণের উদ্যোগ দেখে পরিবর্তনের মধ্যেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতটা দৃঢ়ভাবে টিকে আছে, তা বোঝা যাচ্ছে।

  • ফ্যাশন ও তরুণ সংস্কৃতি: ফ্যাশন ও যুব সংস্কৃতি এখন ক্রমেই বৈশ্বিক ধারার প্রভাবে গড়ে উঠছে। বিশেষ করে জেনারেশন জেডের (জেন জি) মধ্যে টেকসই জীবনধারা, নিজস্বতা (অথেনটিসিটি) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোর বাড়ছে।

  • শহুরে জীবনযাপন: শহরের মানুষ নতুন ধরনের খাবারের সংস্কৃতি, ভ্রমণের প্রতি আগ্রহ এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকছে।

খেলাধুলা: জাতীয় সম্পৃক্ততার বিস্তৃত ক্ষেত্র

বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে খেলাধুলা এখনো একটি শক্তিশালী ঐক্যের
মাধ্যম। ক্রিকেট দেশের মানুষের কল্পনা ও আবেগের কেন্দ্রে রয়েছে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-টোয়েন্টি ২০২৫-২৬
মৌসুম ২০২৬ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত চলবে এবং সারা দেশের দর্শকদের সম্পৃক্ত রাখবে।

  • ২০২৬ সালের মে মাসে ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-২৩ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করবে বাংলাদেশ।

  • ইনডিপেনডেন্স কাপ ও ফেডারেশন কাপের মতো ঘরোয়া ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো দেশের ক্রীড়াপঞ্জিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে।

  • ল্যাক্রোসের মতো নতুন খেলার উত্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের উপস্থিতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

  • সংস্কার—এ দুই সম্ভবত বাংলাদেশের আগামী অধ্যায়ের দিশা নির্ধারণ করবে। এটি বিশ্বমঞ্চে দেশের দীর্ঘ ও উল্লেখযোগ্য যাত্রাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

 

নিবন্ধটি এআই চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির লেখা

