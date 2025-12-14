মোটরসাইকেলের মালিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হান্নানের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ

হাদিকে হত্যাচেষ্টা
মোটরসাইকেলের মালিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হান্নানের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ
রিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক অভিযোগে গ্রেপ্তার মো. আব্দুল হান্নানের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে এই প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসান শাহাদাত বুধবার এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান প্রথম আলোকে বলেন, তিন দিনের রিমান্ড শেষে হান্নানকে বুধবার আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। বিচারক হান্নানের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে ২১ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই দিনই জামিন আবেদনের শুনানি হবে।
১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে মো. আব্দুল হান্নানকে আটক করা হয়। পরের দিন আদালত তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ওই দিন রিমান্ড শুনানিতে হান্নান আদালতে দাবি করেন, মোটরসাইকেলটি তাঁর নয়। তখন হান্নান বলেছিলেন, আটকের পর তিনি র্যাব ও পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন শোরুমে (বিক্রয়কেন্দ্র) নিয়ে যেতে। তাহলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু র্যাব–পুলিশ তা করেনি।
মোটরসাইকেলটি নিজের নয় দাবি করে হান্নান সেদিন আদালতে বলেন, তিনি মিরপুর মাজার রোডের একটি শোরুম থেকে এটি কিনেছিলেন। কিন্তু হাতে সমস্যা থাকায় চালাতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে তিনি মোটরসাইকেলটি ওই শোরুমেই আবার বিক্রি করে দেন। দুই মাস আগে মালিকানা বদলের জন্য শোরুম থেকে ফোন করা হলেও অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেননি।
পরে ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার মো. কবির নামে একজনকে ওই মোটরসাইকেলের মালিক হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের ভাষ্যমতে, ওসমান হাদিকে গুলি করার প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সাল করিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির গতকাল আদালতে দাবি করেন, মোটরসাইকেলটি তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে কেনা হলেও সেটির প্রকৃত মালিক তাঁর এক বন্ধু।