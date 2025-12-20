ডেইলি স্টার-প্রথম আলোতে হামলার ঘটনায় ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের নিন্দা

ডেইলি স্টার-প্রথম আলোতে হামলার ঘটনায় ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের নিন্দা
ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো পত্রিকায় গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিকদের হেনস্থার ঘটনায় উদ্বেগ, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে আইন, বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল’ রিপোর্টার্স ফোরাম।
গতকাল শুক্রবার ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি হাসান জাবেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলা শুধু দুটি সংবাদপত্রের ওপর নয়, এটি স্বাধীন সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মূল চেতনাকেই দগ্ধ করেছে। তাঁরা বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ জন্ম হিসেবে সত্য প্রকাশ ও জনস্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই গণমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের পথ বেছে নেওয়া গভীরভাবে ন্যাক্কারজনক, বেদনাদায়ক ও অগ্রহণযোগ্য। এমন ঘটনা সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভয়ংকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অবিলম্বে ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোতে হামলা ও সাংবাদিকদের হেনস্থার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের মাধ্যমে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন ল’রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে স্বাধীন গণমাধ্যমের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় সরকারের কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করছেন তাঁরা।