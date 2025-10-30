আইজিপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের উপদেষ্টা লিনফোর্ড এনড্রুজ।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিনিধিদলের প্রধান লিনফোর্ড এনড্রুজ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তুতি, নির্বাচনকালীন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
আইজিপি কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পুলিশ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এবং নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারী প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্যের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে পুলিশের সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
পুলিশপ্রধান আরও বলেন, নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।