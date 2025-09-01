চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবি ও জবিতে বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবি ও জবিতে বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় লোকজনের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি)। রোববার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা–কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা–কর্মীরা সন্ধ্যায় ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি কলাভবন, মল চত্বর ঘুরে আবার টিএসসিতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিলে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন ছাড়াও ডাকসু নির্বাচনের ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা ছিলেন।
সরকারকে উদ্দেশ করে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হামলার ঘটনায় রক্তের দাগ শুকানোর আগেই প্রকৃত হামলাকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচারের ব্যবস্থা করুন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের সঙ্গে আছে। আমরা চুপ করে থাকব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই হামলার সুষ্ঠু বিচার না হবে।’
এর আগে রাজু ভাস্কর্যের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। তাঁদের অভিযোগ, আগে বহুবার এমন ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যার পরিপ্রেক্ষিতে বারবার শিক্ষার্থীদের ওপর এমন ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় লোকজনের হামলার প্রতিবাদে রাতে টিএসসি থেকে মশালমিছিল বের করে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় লোকজনের হামলার প্রতিবাদে বেলা তিনটার দিকে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি একাত্তরের গণহত্যা ভাস্কর্য চত্বর থেকে শুরু হয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ, কাঁঠালতলা, মুক্তমঞ্চ, শহীদ মিনার প্রদক্ষিণ করে ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচে এসে সমবেত হয়।
শিক্ষার্থীরা বলেন, রাত থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় লোকজন হামলা চালিয়ে শতাধিক শিক্ষার্থীকে আহত করেছে। নিরাপত্তা বাহিনী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি।
এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় লোকজনের হামলার প্রতিবাদে রাত ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।