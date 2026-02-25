ফুটবল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে যাবে শাহ্‌ সিমেন্ট ও হামজার নাম্বার ওয়ান ফ্যানরা

ফুটবল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে যাবে শাহ্ সিমেন্ট ও হামজার নাম্বার ওয়ান ফ্যানরা
দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিশেষ আয়োজন নিয়ে এসেছে শাহ্ সিমেন্ট। ‘শাহ্ সিমেন্ট-হামজা নাম্বার ওয়ান ফ্যান’ শীর্ষক এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সেরা বিজয়ীরা পাবেন বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট। বিজয়ীরা সুযোগ পাবেন সরাসরি স্টেডিয়ামে বসে বিশ্বকাপ ম্যাচ উপভোগের।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে আগ্রহীদের একটি অনলাইন কুইজ চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারীদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য বাছাই করা হবে। ঢাকায় আয়োজিত ফাইনাল রাউন্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সেরা বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।
ক্যাম্পেইনটি আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো এন্ট্রি গ্রহণযোগ্য হবে না।
ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতার চর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনটির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।
ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন।