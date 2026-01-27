ইলিয়াস মোল্লাহর জমি–গাড়ি–মার্কেট–ফ্ল্যাট জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

ইলিয়াস মোল্লাহর জমি–গাড়ি–মার্কেট–ফ্ল্যাট জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহর পল্লবী, মিরপুর, শাহ আলী ও সাভার থানা এলাকায় ৬৯৪ শতাংশ জমি ও একটি সুপারমার্কেট ও ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত; পাশাপাশি তাঁর নামে থাকা ১টি গাড়ি, ১টি প্রাইজবন্ড ও ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক মোজাম্মিল হোসেন তাঁর জমি, সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, মো. ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহ ১৪ কোটি ৮ লাখ ২৮ হাজার ৬০৭ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামের হিসাবে ১৭৩ কোটি ৪৬ লাখ ৪১ হাজার ৮০৪ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, আসামি মো. ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহর সব সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে তদন্তকালে তাঁর নিজ নামের ও স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ যাতে অন্যত্র হস্তান্তর ও স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য স্থাবর সম্পদ জব্দ ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।