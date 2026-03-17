ঈদযাত্রায় ইয়ামাহার ‘রেভ অন দ্য গো’ সার্ভিস ক্যাম্পেইন শুরু

'রেভ অন দ্য গো' শীর্ষক বিশেষ সার্ভিস ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ইয়ামাহা বাংলাদেশ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে দেশের বাইকারদের ঈদযাত্রা আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে ‘রেভ অন দ্য গো’ শীর্ষক বিশেষ সার্ভিস ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ইয়ামাহা বাংলাদেশ।

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ঈদযাত্রায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া মোটরসাইকেল আরোহীদের সহায়তা দিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি হাইওয়ে পয়েন্টে এই সেবার আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার শুরু হওয়া তিন দিনের কাম্পেইনটি চলবে আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম-কুমিল্লা হাইওয়ে, সিরাজগঞ্জ হাইওয়ে, গাজীপুর-ময়মনসিংহ হাইওয়ে (মাওনা), ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে (নরসিংদী), গোয়ালন্দ মোড় (রাজবাড়ী-ফরিদপুর) এবং পাচ্চর, শিবচর—এসব সার্ভিস পয়েন্ট থেকে বাইকাররা যাত্রাপথে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

উদ্যোগটির মাধ্যমে ইয়ামাহাসহ সব ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীদের জন্য রাখা হয়েছে সার্ভিস সাপোর্ট, ফ্রি হেলমেট ক্লিনিং সুবিধা, যাত্রাপথে বিশ্রাম ও রিফ্রেশমেন্ট (স্ন্যাকস ও এনার্জি ড্রিংকস)। পার্টস ও লুব্রিকেন্টে থাকছে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়। এ ছাড়া বাইকারদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা।

ইয়ামাহা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঈদযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে প্রতিটি সার্ভিস পয়েন্টে দক্ষ টেকনিশিয়ান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং পর্যাপ্ত পার্টস ও লুব্রিকেন্ট প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কেবল ইয়ামাহা ব্যবহারকারীদের জন্য নয়, অন্যান্য ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলের চালকেরাও এসব সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন