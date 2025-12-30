বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীছবি: সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা। একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

খালেদা জিয়া
ফাইল ছবি

সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে এক শোকবার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

শোকবার্তায় বলা হয়, দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।…তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীসহ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। বিচারপতিরা খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করেন।

