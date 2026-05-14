সাবেক সেনা কর্মকর্তা হাসিনুরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার শুনানি ২৪ জুন
সাবেক সেনা কর্মকর্তা মো. হাসিনুর রহমানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানহানির মামলা করেছেন তাঁর বোন আইনজীবী নাজনীন নাহার। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১-এ মামলাটির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালত শুনানি শেষে আগামী ২৪ জুন পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।
গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের একাধিক মামলায় বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে জিয়াউল আহসানের বিচার চলছে।
মামলার আরজিতে নাজনীন নাহার অভিযোগ করেন, ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে একদিন হাসিনুর রহমান তাঁকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এ ছাড়া অন্য একদিন হাসিনুর তাঁর সন্তানের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছেন বলেও তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন।
তবে শুনানিকালে হাসিনুর রহমান তাঁর বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ট্রাইব্যুনালে দাবি করেছেন। আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে পরবর্তী শুনানির জন্য জুন মাসের ২৪ তারিখ নির্ধারণ করেন।