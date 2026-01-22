রিমান্ড শেষে কারাগারে পিএসসির সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলী

রিমান্ড শেষে কারাগারে পিএসসির সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলী
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীকে তিন দিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমি বলেন, তিন দিনের রিমান্ড শেষে আবেদ আলীকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে ১৫ জানুয়ারি আবেদ আলীর তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছিল, আবেদ আলীর অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুদক। তিনি সংঘবদ্ধ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেকে অনৈতিকভাবে চাকরি পেয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ব্যাংকিং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে মো. জাকারিয়া রহমানসহ একাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। অনুসন্ধান শেষে দুদক আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তাঁর কাছ থেকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। তাই সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।