২৬ ডিসেম্বর ‘চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫’
‘চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫’ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামের ইসহাক মিয়া সড়কে ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের প্রথম গ্রামভিত্তিক ওয়েবসাইট চুনতি ডটকমের আয়োজনে চতুর্থবারের মতো এই ম্যারাথনের আয়োজন করা হচ্ছে। এবারের আসরে বাংলাদেশের ৩০টি জেলা ও বিশ্বের ৩টি দেশ থেকে আট শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫–এ প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন চুনতির কৃতী সন্তান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।
এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন ও রেস টি-শার্ট উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ১৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় কাজীর দেউড়ী সিজেকেএস শপিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫–এর সার্বিক বিষয় তুলে ধরেন ম্যারাথনের আহ্বায়ক ডা. মাহমুদুর রহমান, চুনতি সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি বাবর হোসেন ছিদ্দিকী, সদস্যসচিব কাজী আরিফুল ইসলাম, কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেডের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা সরদার নওশাদ ইমতিয়াজ ও ম্যারাথনের রেস ডিরেক্টর কাজী শরিফুল ইসলাম। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদিকদের সম্মানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. নাইম নিমু, মো. সাদুর রহমান, জাবেদ আব্বাস ছিদ্দিকী, মাহমুদুর রহমান ছিদ্দিকী তোয়াফ, নাজেম উদ্দিন ছিদ্দিকী, ইসহাক খান মুকুট, আবদুল আজিজ শোয়েব, এ জে এম খালেদ, মো. ইফতি, জায়েদসহ অনেকে।
সংবাদ সম্মেলনে চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫–এর মেডেল ও রেস টি-শার্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়।
উল্লেখ্য, চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫–এর টাইটেল স্পনসর হিসেবে রয়েছে কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেড। অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে রয়েছেন ইস্পাহানি, সামুদা স্পেক কেমিক্যাল লিমিটেড, মুভার ও প্রথম আলো। এ ছাড়া ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে রয়েছে প্লাসনেট, সাউন্ড হেলথ হসপিটাল, ওয়ান হেলথ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, লাইটহাউজ চুনতি, আপসাইট বাংলাদেশ ও পেজএক্স।
বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, চুনতি ডটকম ম্যারাথন ২০২৫ স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, ক্রীড়াচর্চার প্রসার ও গ্রামীণ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের আয়োজক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।