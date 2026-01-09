ডিজিটাল বিজ্ঞাপন খাতের সক্ষমতা বাড়াতে এএএবি ও ‘আলেফ’ চুক্তি সই

ডিজিটাল বিজ্ঞাপন খাতের সক্ষমতা বাড়াতে এএএবি ও ‘আলেফ’ চুক্তি সই
বাংলাদেশে ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিং খাতের সক্ষমতা আরও উন্নত করতে অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এএএবি) ও ‘আলেফ’-এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে।
গত মঙ্গলবার ঢাকায় এএএবির অফিসে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে দেশের ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিং ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্ট্রাকচার্ড ট্রেনিং, এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট এবং স্থানীয় এজেন্সিগুলোর জন্য গ্লোবাল এক্সপোজার নিশ্চিত করা হবে।
এ ছাড়া এএএবি ও আলেফ যৌথভাবে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে পেশাগত মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা নিশ্চিতকরণ এবং তথ্যের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। উদ্যোগটি দেশের ডিজিটাল রূপান্তর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিসংক্রান্ত জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এই অংশীদারত্ব বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনশিল্পকে আরও দক্ষ, নৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।
বাংলাদেশে গুগল ও টিকটকসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অথরাইজড কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে কাজ করছে আলেফ।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি সানাউল আরেফিন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহসানুল আপন, যুগ্ম সম্পাদক এম এ মারুফ এবং আলেফ গ্রুপ ইনকরপোরেটেডের (বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) কান্ট্রি ডিরেক্টর এহসানুল হক ও পার্টনার ডিরেক্টর আহসানুর রহমান।