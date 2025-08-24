চীনে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের নির্মাণাধীন জাহাজ পরিদর্শন করলেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা
নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন চীনে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) নির্মাণাধীন জাহাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন।
গত শুক্রবার নৌপরিবহন উপদেষ্টা চীনের জিংজিয়াংয়ে নানইয়াং শিপবিল্ডিং কোম্পানি লিমিটেডের শিপইয়ার্ড ঘুরে দেখেন।
নিজস্ব জাহাজের বহর সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিএসসি নিজস্ব অর্থায়নে দুটি ৫৫ হাজার থেকে ৬৬ হাজার ডেডওয়েট (ডিডব্লিউটি) ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক বাল্ক ক্যারিয়ার সংগ্রহ করছে। সম্প্রতি ক্রয় কমিটি–সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।
পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা জাহাজগুলোর নির্মাণকাজের অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত মান, প্রধান যন্ত্রপাতি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।
পরিদর্শন শেষে নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাল্ক ক্যারিয়ার দুটি যুক্ত হলে দেশের নৌবহর আরও শক্তিশালী হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের সক্ষমতা বাড়বে। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও সহজ হবে।
এ সময় বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কমোডর মাহমুদুল মালেক বলেন, সরকারের দিকনির্দেশনা ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বিএসসির জাহাজের বহর সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। নতুন জাহাজ যুক্ত হলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিবহন সক্ষমতা বাড়বে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং নৌপরিবহন খাতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।