সনি এক্সপো বাড়ল দুই দিন

সনি এক্সপো বাড়ল দুই দিন
ক্রেতা দর্শনার্থীদের আগ্রহ বিবেচনায় ঢাকায় বছরের সবচেয়ে বড় সনি পণ্যের প্রদর্শনী ‘সনি এক্সপো ২০২৫’ সময়সীমা দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই প্রদর্শনী চলছে।
প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সনি-স্মার্টের উদ্যোগে গত শুক্রবার সকাল থেকে জাপানের সনি পণ্যের প্রদর্শনী চলছে। শুক্র ও শনিবার মেলায় দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের ছিল উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই এক্সপোর সময়সীমা বাড়ানোর দাবি করেন। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাত পর্যন্ত এক্সপো চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সনি-স্মার্ট কর্তৃপক্ষ। প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত।
মেলায় আসা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বাজারজাত হওয়া সনির সব ধরনের সর্বশেষ মডেলের টিভি—ব্রাভিয়া ফাইভ, ব্রাভিয়া টু মার্ক টু, কিউ-ডি ওলেড এইট মার্ক টু; সাউন্ড বার—ব্রাভিয়া থিয়েটার সিস্টেম সিক্স, ব্রাভিয়া থিয়েটার বার সিক্স; সাউন্ড সিস্টেম—আল্ট ফিল্ড থ্রি, ফিল্ড ফাইভ ও আল্ট মাইক এবং নতুন মডেলের এএনসেভেন নেকবেন্ড হেডফোনের প্রদর্শনী, এক্সপেরিয়েন্স এবং কেনার সুযোগ। মেলা থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতারা পাচ্ছেন সবচেয়ে সুলভ মূল্য, সঙ্গে লেটেস্ট মডেলের সাউন্ড সিস্টেম ‘বার সিক্স’, লেটেস্ট মডেলের হেডফোন ‘এএনসেভেন নেকবেন্ড’ এবং স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড এয়ার মাউসসহ নানা উপহার জেতার সুযোগ।
সনি পণ্যের প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে বাংলাদেশে জাপানের বিশ্বখ্যাত ইলেকট্রনিকস পণ্য ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান সনির অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড, যা দেশব্যাপী পরিচিতি সনি-স্মার্ট নামে।