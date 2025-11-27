বাংলাদেশ

আইএফআইসি ব্যাংকের ডিএমডি শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ

শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদছবি: আইএফআইসি ব্যাংকের সৌজন্যে

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন শেখ আকতার উদ্দীন আহমেদ। গত মঙ্গলবার তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন।

শেখ আকতার উদ্দীন দীর্ঘ ২৭ বছরের কর্মজীবনে জেনারেল ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এবং ফরেন রেমিট্যান্স বিষয়ে নানা দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বাইরে তিনি এক দশকের বেশি সময় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশে ফিরে তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনের প্রধানের দায়িত্বের পাশাপাশি উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শেখ আকতার উদ্দীনের নেতৃত্ব আইএফআইসি ব্যাংকের কৌশলগত প্রবৃদ্ধি, পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সেবা উৎকর্ষতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

