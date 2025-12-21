বাংলাদেশ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সিপিআই (এম)

সংবাদমাধ্যম ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি–মার্ক্সবাদী (সিপিআইএম)। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সংবাদমাধ্যম ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে এবং জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

গতকাল শনিবার সিপিআই (এম)–এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দলের পলিটব্যুরোর এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়। এতে বলা হয়, অত্যন্ত সম্মানিত দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান— ছায়ানট ও উদীচীও জঘন্য হামলার শিকার হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, এটি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তিগুলো সমাজকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং সংখ্যালঘু ও তাদের সঙ্গে ভিন্নমত থাকা সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলা চালিয়ে বাংলাদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তির এই উত্থান কেবল বাংলাদেশ নয়, বরং সমগ্র অঞ্চলের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সিপিআই (এম) মনে করে, সীমান্তের উভয় পাশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো একে অপরকে উসকে দিয়ে ঘৃণা ছড়াতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এই সময়ে সামাজিক সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখা সবচেয়ে জরুরি।

বিবৃতিতে বলা হয়, সিপিআই (এম) আত্মবিশ্বাসী যে বাংলাদেশের জনগণ এই কঠিন সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। একই সঙ্গে নির্ভয়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

