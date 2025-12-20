বাংলাদেশ

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
স্যার ফজলে হাসান আবেদছবি: ব্র্যাকের সৌজন্যে

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী আজ ২০ ডিসেম্বর। ২০১৯ সালের এই দিনে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ফজলে হাসান আবেদ ৩৬ বছর বয়সে ১৯৭২ সালে সিলেটে ক্ষুদ্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্রঋণ, সামাজিক ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে নানামাত্রিক বিনিয়োগের সমন্বয়ে ব্র্যাক আজ বিশ্বের বুকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি বিশ্বের ১০টি দেশে উন্নয়নমূলক কাজ করছে। বিশ্বের শীর্ষ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) স্বীকৃতিও অর্জন করেছে এ সংস্থা।

১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রামে স্যার ফজলে হাসান আবেদ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য স্যার ফজলে হাসান আবেদ অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অশোকা স্যার ফজলে হাসান আবেদকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তিনি ২০১০ সালে ব্রিটেনের রানির নাইটহুড মর্যাদা লাভ করেন। ২০১৯ সালে নেদারল্যান্ডসের রাজাও তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন।

২০১৪ ও ২০১৭ সালে ফরচুন ম্যাগাজিনের বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী ৫০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় ছিলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

