জামায়াত নেতা হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক মন্ত্রী ফরহাদকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করার কথা জানায় র‍্যাবছবি: র‍্যাবের সৌজন্যে

মেহেরপুরের এক জামায়াত নেতাকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন।

নিহত জামায়াতের ওই নেতার নাম তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন অন্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার ছিলেন। আজকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে মানবতাবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। পরে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

