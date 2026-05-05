আইএফআইসি ব্যাংক ও আকিজ রিসোর্সের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্টবিষয়ক চুক্তি

আইএফআইসি ব্যাংক ও আকিজ রিসোর্সের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্টবিষয়ক চুক্তি
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ আকিজ রিসোর্সের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্টবিষয়ক একটি চুক্তি সই হয়েছে। গত রোববার ঢাকার আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি সই অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তিতে সই করেন আইএফআইসি ব্যাংকের চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস অ্যান্ড হেড অব অপারেশন্স হেলাল আহমেদ এবং আকিজ রিসোর্সের রিপ্রেজেনটেটিভ ডিরেক্টর ও গ্রুপ কোম্পানি সেক্রেটারি মো. রুহুল ইসলাম। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংক এবং আকিজ রিসোর্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এই চুক্তির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক তাদের বিস্তৃত ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আকিজ রিসোর্সের জন্য দেশজুড়ে উন্নত ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক কার্যক্রম আরও সহজ, গতিশীল এবং কার্যকর হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।