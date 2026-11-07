৮০ কোটি টাকায় বাংলা প্রযুক্তি, ব্যবহার সামান্য

৮০ কোটি টাকায় বাংলা প্রযুক্তি, ব্যবহার সামান্য
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সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব কাগজডটএআই প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ এই প্রকল্পে ১০ বছরে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হলেও ব্যবহার সামান্য, যা গুগল লেন্সের মতো সহজলভ্য সেবার বিপরীতে দুর্বল। ১৫৮ কোটি টাকার প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আইসিটি সচিবও টুলগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষজ্ঞরা অতীতে ১৯ হাজার কোটি টাকার ২১টি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষাপাপটে জবাবদিহি দাবি করেছেন।