জকসু নির্বাচন পিছিয়েছে

জকসু নির্বাচন পিছিয়েছে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটের তারিখ পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর করা হয়েছে। আগের তফসিল অনুযায়ী, ২২ ডিসেম্বর নির্বাচনের ভোট হওয়ার কথা ছিল।
আজ বৃহস্পতিবার জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তিত তফসিল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। একই দিন জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্নের জন্য প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট অত্যন্ত জরুরি। এটি ৯ ও ১০ ডিসেম্বর সম্পন্ন করতে হবে। ডোপ টেস্ট সম্পন্নের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া প্রকাশিত পরিবর্তিত তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থীদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ ডিসেম্বর। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রত্যাহার করা প্রার্থী তালিকা ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে।
এতে আরও বলা হয়েছে, ১৫-২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩ দিন নির্বাচনী প্রচার চালানো যাবে। নির্বাচনের ভোট হবে ৩০ ডিসেম্বর। ফল গণনাও একই দিনে হবে। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৩০ ডিসেম্বর ভোট গণনার পরে অথবা ৩১ ডিসেম্বর।