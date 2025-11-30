সিরামিক প্রদর্শনী: দেশি শিল্পের রূপান্তর
চার দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্য দিয়ে হলো ‘সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ) আয়োজিত এ প্রদর্শনী এবারের আয়োজনেই প্রমাণ করেছে, দেশের সিরামিক শিল্প দ্রুত রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে। ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশসহ ২৫টি দেশ থেকে ১৩৫টি প্রতিষ্ঠান ও
৩০০টি ব্র্যান্ডের অংশগ্রহণে জমে ওঠা এ এক্সপোতে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও প্রতিনিধি এসেছেন অসংখ্য।
মেলায় তিনটি সেমিনার, চাকরি মেলা, বিটুবি ও বিটুসি মিটিং, লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন এবং নতুন পণ্য উদ্বোধন শিল্পের বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তুলে ধরে।
উদ্যোক্তাদের মতে, অটোমেশন, উন্নত ডিজিটাল প্রিন্টিং, রোবোটিক হ্যান্ডলিং ও সেন্সর–ইন্টিগ্রেটেড পণ্যের ব্যবহার ভবিষ্যতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত ও সাশ্রয়ী করে তুলবে। এসব প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ শিল্পকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নতুন মাত্রা দেবে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা।
বর্তমানে দেশে টেবিলওয়্যার, টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যার মিলিয়ে ৭০টির বেশি কারখানা গড়ে উঠেছে, যেখানে বছরে বাজারের আকার প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। ৫০টির বেশি দেশে রপ্তানি হওয়া সিরামিক পণ্য থেকে বছরে আয় হচ্ছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। শিল্পে মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি এবং কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের।
এবারের এক্সপোতে আকিজবশির গ্রুপের ‘আর্কফিউচার স্থাপত্য প্রতিযোগিতা’ শিক্ষার্থী ও তরুণ স্থপতিদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। আয়োজকেরা আশা করছেন, সিরামিক এক্সপো দেশি শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরও শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।