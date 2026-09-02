সফর শেষে ঢাকা ছাড়লেন আইপিইউ মহাসচিব

সফর শেষে ঢাকা ছাড়লেন আইপিইউ মহাসচিব
সফর শেষে আজ বুধবার ঢাকা ছেড়েছেন ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপ।
জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অ্যান্ডা ফিলিপকে বিদায় জানান।
অ্যান্ডা ফিলিপ গত ৩০ আগস্ট ঢাকায় এসেছিলেন। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদসহ নারী সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িত সংসদ সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন অ্যান্ডা ফিলিপ।
অ্যান্ডা ফিলিপ জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শন করেন। তিনি জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখেন।