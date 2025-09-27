বাংলাদেশ

নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১০ তরুণকে পুরস্কার দেওয়া হবে আজ 

সমাজ ও দেশের নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১০ তরুণ পেতে যাচ্ছেন বিশেষ সম্মাননা। আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি গোল্ড মেডেল, দুই লাখ টাকা ও সনদপত্র।

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন।

ব্যক্তিগত অর্জন বা কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখা তরুণদের সাফল্যের গল্প ছড়িয়ে দিতে আয়োজন করা হয় ‘স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন ২০২৫’। স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের এই উদ্যোগের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলো ডটকম।

চলতি বছরের ২ জুলাই কার্যক্রমটির যাত্রা শুরু হয়। ৩৫ বছরের কম বয়সী প্রার্থীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ফরম পূরণের মাধ্যমে নিজের জন্য অথবা পরিচিত কাউকে মনোনয়ন দিয়ে আবেদন করেছিলেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, পরিবেশ, সামাজিক উদ্যোগ, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা, উৎপাদন ও শিল্প, সেবা খাত ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে আবেদনের সুযোগ ছিল।

