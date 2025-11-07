বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের পরিবারকে মিডল্যান্ড ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের পরিবারকে মিডল্যান্ড ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা
রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলারের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত পথচারী আবুল কালামের পরিবারকে ১৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি। সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংকটি এ উদ্যোগ নেয়।
ঢাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আবুল কালামের স্ত্রী আইরিন আক্তারের হাতে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর করেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আহসান-উজ জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম, ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাকিবুজ্জামানসহ অন্য কর্মকর্তারা।
মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবারের পক্ষে আবুল কালামের সন্তান আবদুল্লাহ আবরার (৪) এবং পারিশা মারিয়ামের (৩) নামে ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো ‘মিডল্যান্ড ব্যাংক সালাম’-এর আওতায় প্রতিটি সাড়ে সাত লাখ টাকা সমমূল্যের দুটি মাসিক মুনাফা জমাদার আমানত হিসাব খোলা হয়। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা থেকে প্রতি মাসে তারা তাদের পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয় পরিচালনা করতে পারবে।