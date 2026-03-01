বাংলাদেশ

বিমানবন্দরে আটকে পড়া যাত্রীদের ভোগান্তি লাঘবে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীফাইল ছবি

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে পড়া যাত্রীদের ভোগান্তি লাঘবে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে বিমানবন্দর পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আরিফুল হক চৌধুরী।

গতকাল শনিবার ইরানে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৫৪টি ফ্লাইট গতকাল শনিবার থেকে আজ রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। এ কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। অনেকে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী বলেন, আটকে পড়া যাত্রীদের ২৪ ঘণ্টার সেবা দিতে ‘হটলাইন’ চালু করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে সর্বশেষ তথ্য দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৫৪ ফ্লাইট বাতিল, যাত্রীদের ভোগান্তি, কয়েকটি ছাড়বে বিকেলে

আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, গতকাল শনিবার আটকে পড়া যাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজও যাঁরা আটকা পড়বেন, তাঁদেরও থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

আটকে পড়া অনেক যাত্রী থাকা–খাওয়ার সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁরা এ ধরনের অভিযোগ এখনো পাননি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন