টিএসসিতে ফ্যাসিবাদী আমলের গুম-খুন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ফ্যাসিবাদী আমলের গুম, খুন ও লুটপাট নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ঢাকা, ১২ নভেম্বরছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ফ্যাসিবাদী আমলের গুম, খুন ও লুটপাট নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ আয়োজন হয়।

টিএসসিতে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী আমলে দেশে সংঘটিত গুম, খুন, দমন-পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বক্তব্য দেন।  

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বুধবার ঢাকার ১০টি স্থানে এ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। টিএসসি ছাড়াও যাত্রাবাড়ী পার্ক, রবীন্দ্র সরোবর, ধানমন্ডি, খিলগাঁও শান্তি পার্ক, মিরপুর পল্লবী (হাফিজ মোড় মাঠ), উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টর মুক্তমঞ্চ, উত্তরার জমজম টাওয়ার, মোহাম্মদপুর (টাউন হল প্রাঙ্গণ) ,বনানী এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরঝিল (রামপুরা প্রান্ত) এলাকায় প্রদর্শনী হয়।

