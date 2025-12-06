‘জানতাম, খালেদা জিয়াকে দেখতে পাব না, তবু এলাম যেন আফসোস না থাকে’

‘জানতাম, খালেদা জিয়াকে দেখতে পাব না, তবু এলাম যেন আফসোস না থাকে’
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আজ শনিবারও রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন দলের নেতা-কর্মীরা।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে হাসপাতালের সামনে নেতা-কর্মীর ভিড় দেখা যায়। সরেজমিন দেখা যায়, হাসপাতাল এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের সড়ক কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি রয়েছে।
খুলনা থেকে এসেছেন মিরাজ হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই বেগম জিয়াকে পছন্দ করি। বিএনপির দলীয় কোনো পদ নেই। প্রতিদিন পত্রিকায় ম্যাডামের শারীরিক খোঁজখবর পাই। আজ ছুটির দিন, তাই হাসপাতালের সামনে এলাম দেখে যেতে।'
বরগুনা থেকে আসা মনির ভুঁইয়া বলেন, ‘মনের টান থেকে হাসপাতালের সামনে এসেছি। জানতাম, খালেদা জিয়াকে দেখতে পাব না। তবু এলাম যেন আফসোস না থাকে।’
মনির ভুঁইয়া বলেন, তিনি বিএনপির দলীয় কোনো কর্মী নন। তবে দলকে সমর্থন করেন।
খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার তারিখ আবারও পেছানো হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁকে বিদেশ নেওয়ার বিষয়ে গতকাল শুক্রবার সকালে নতুন তারিখ বলা হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর। পরে রাতে জানা গেছে, সে তারিখ পিছিয়ে সম্ভাব্য যাত্রার তারিখ ঠিক করা হয়েছে ৯ ডিসেম্বর। এই তারিখও পেছাতে পারে।
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে অবগত একটি সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার যাত্রার বিষয়টি নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে গতকাল সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতির বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। পরিস্থিতি অনেকটা অপরিবর্তিত রয়েছে।
খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে তাঁর বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান গতকাল ঢাকায় এসেছেন। ১৪ দিন ধরে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।