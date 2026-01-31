এক মাসে র্যাবের অভিযানে ১ হাজার ২০০ জন গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত অস্ত্র ও বিপুল মাদক উদ্ধার
জানুয়ারি মাসের ৩০ দিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১ হাজার ২০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ সময় বিপুল পরিমাণ মাদক এবং পুলিশের লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, বৃহস্পতিবার র্যাব-৩-এর একটি দল রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসাদুল নামের এক অস্ত্রধারীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, ২৯০টি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।
ইন্তেখাব চৌধুরী আরও জানান, গত মঙ্গলবার রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থেকে পুলিশের লুণ্ঠিত দুটি সাউন্ড গ্রেনেড ও দুটি কাঁদানে গ্যাসের শেল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এর আগে ১৬ জানুয়ারি র্যাব-১১ কুমিল্লার মুরাদনগরে অভিযান চালিয়ে পুলিশের লুণ্ঠিত একটি চায়নিজ রাইফেল, একটি দেশীয় রাইফেল ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে।
র্যাব পরিচালক বলেন, গত বুধবার রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে অপহৃত তিন বছরের এক শিশুকে গাইবান্ধা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
ওই ঘটনায় অপহরণ চক্রের হোতা চান মিয়াসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ২৬ জানুয়ারি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে র্যাবের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোতালেব হোসেন হত্যা মামলার সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই দিন কক্সবাজার সদর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবা বড়ি ও ১০ কেজি হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। এ ছাড়া গত ১৮ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর ৮০ লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনার অন্যতম আসামি বেল্লাল খানকে পটুয়াখালী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
র্যাব কর্মকর্তা বলেন, আইনের শাসন সমুন্নত রাখা ও মানবাধিকার রক্ষায় র্যাব বদ্ধপরিকর। তিনি আরও বলেন, নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে র্যাব।