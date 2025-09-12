উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন মাহমুদ সেলিম
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট গণসংগীতশিল্পী মাহমুদ সেলিম। আজ শুক্রবার উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর পুরানা পল্টনের কমরেড মণি সিংহ–ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট ভবনে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভা হয়। উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমানের প্রয়াণের (গত ১৭ জুলাই) পর সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ১ নম্বর সহসভাপতি মাহমুদ সেলিমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া সভায় আগামী ২৯ অক্টোবর উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দেশজুড়ে সাড়ম্বরে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় উদীচীর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পাদকদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশে ৯টি এবং বিদেশে ১টি মিলিয়ে মোট ১০টি সাংগঠনিক বিভাগের বিভাগীয় আহ্বায়কের দায়িত্বও বণ্টন করা হয়েছে। গত ২০ জুন অনুষ্ঠিত উদীচীর অসমাপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনে ৯১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সংসদের মধ্যে ৮৭ জনকে নির্বাচিত করেন সারা দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা। সেখানে চারটি সদস্য পদে পরবর্তী সময়ে কো-অপ্ট করার সুযোগ রাখা হয়। আজকের সভায় ওই চার পদে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সুখেন রায়, জামাল হায়দার মুকুল, মহিবুল হক রাসেল ও স্বপন কুমার বর্মণকে সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে ৯১ সদস্যবিশিষ্ট উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ পূর্ণাঙ্গ হলো।