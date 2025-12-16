শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও আইজিপির শ্রদ্ধা
মহান বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্মৃতিসৌধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।
আজ মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্মৃতিসৌধে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও বাহারুল আলম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী।
এরপর বাহারুল আলম ফুল দিয়ে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
সবশেষে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের (বিপিডব্লিউএন) নেতারা শ্রদ্ধা জানান।